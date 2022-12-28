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Турция перестала выдавать туристические ВНЖ россиянам

Россиянам в Турции перестали выдавать туристический ВНЖ — третий раз за год. С 26 декабря в разных районах Турции россияне, подавшие заявку или документы на оформление так называемого туристического вида на жительство, дающего право находиться в стране не менее года, столкнулись с проблемами.

Тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев (ГЕЧ), отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ, рассказали VPost несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше.

28 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия

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