Турция перестала выдавать туристические ВНЖ россиянам

Россиянам в Турции перестали выдавать туристический ВНЖ — третий раз за год. С 26 декабря в разных районах Турции россияне, подавшие заявку или документы на оформление так называемого туристического вида на жительство, дающего право находиться в стране не менее года, столкнулись с проблемами.

Тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев (ГЕЧ), отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ, рассказали VPost несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше.