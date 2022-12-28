Способы удержания игроков в слот-играх

Одной из приоритетных задач для любого онлайн казино всегда остается привлечение новой аудитории и расширение границ. Тем не менее одного пополнения своего реестра пользователей зачастую оказывается недостаточно, а перед игровым клубом встает логичный вопрос — как сделать так, чтобы уже зарегистрированные игроки возвращались чаще? Попытаемся разобраться в основных инструментах поддержания интереса к азартным играм, которыми оперируют сегодняшние онлайн казино, чтобы понять, где выгодное предложение, а где откровенная манипуляция.

Бонусы, подарки и акции

Ключевым инструментом, которым пользуются абсолютно все онлайн казино, являются бонусные предложения для своих клиентов. Как правило, тот, кто имеет более выгодные предложения, тот и забирает аудиторию под свое крыло. Это давно не новость — париматч, эльслотс, космолот и многие другие всегда щедро встречают потенциальных игроков.

Отличным способ является проведение турниров или различных соревнований, которые предполагают не сиюминутную схватку с другим игроком, а длительный процесс, к примеру, набора баллов. Часто такие предложения от казино измеряются месяцами, а уже в конце обещают самым активным игрокам вознаграждение в виде реальных денег на счет или бесплатных вращений. Поощрение за активность — второй самый распространенный способ удержания игрока казино. Таким образом, добавляется соревновательный эффект, а иногда формируется и целая иерархия — чем активней вы в игре, тем выше ваш статус в казино (присвоение VIP-клиента).

Всегда приветствуются оригинальные решения. Например, введение собственной внутриигровой валюты, которую всегда хочется приумножать и накапливать. Такой метод использует украинское казино Pin-Up, предлагая своим клиентам зарабатывать пинкоины.

Взаимодействие с игроком

Важнім инструментом является персонификация и индивидуальный подход к пользователю. Эффект достигается за счет взаимодействия с ним посредством e-mail-уведомлений, мессенджеров или push-уведомлений. Администрация казино как бы напрямую обращается к игроку, мотивируя его возвращаться к игре и анонсируя различные выгодные предложения.

Для индивидуализации предложений используются специальные системы. К примеру, CRM-система позволяет классифицировать предпочтения игрока в отношении выбора игр. Таким образом, если вы будете получать предложения, которые связаны в основном с тем жанром игр к которому вы привыкли.

Каждый из перечисленных инструментов направлен на заинтересованность и удержание внимания игрока. Условно все их можно обобщить следующими характеристиками:

Выгодные предложения;

Участие в мероприятиях, организованных казино;

Возможность заслужить уникальный статус;

Накопление бонусов за активность;

Соревновательная составляющая.

Немаловажной составляющей остается и непосредственно софт вашего онлайн казино — это основа. Если администрация казино не считает нужным уделять должное внимание качественным и современным играм в своем казино, то игрока не удастся удержать даже самыми заманчивыми бонусами.