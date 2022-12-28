Пит Дэвидсон и Эмили Ратаковски внезапно расстались

Американский комик Пит Дэвидсон и модель Эмили Ратаковски расстались. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдеров.

По словам источника, они приняли решение остаться друзьями. «Их роман превратился в дружбу», — сообщает инсайдер и добавляет, что «обоих это устраивает».

Впервые Эмили и Пита заметили вместе в ноябре: они сходили на несколько свиданий, а потом появились вместе на баскетбольном матче.

В сети начали сомневаться в том, что отношения пары протянут долго после того, как их обоих несколько раз засняли с другими людьми. Так, Дэвидсон неоднократно проводил время на свиданиях со своей партнершей по фильму «Тела, тела, тела» Чейз Суи Уондерс. Ратаковски же сначала заметили с диджеем Орацио Риспо, а недавно — с художником Джеком Гриром, с которым модель обнималась и целовалась.

Эмили Ратаковски в сентябре развелась с мужем Себастьяном Бир-Маккларедом на фоне постоянных измен с его стороны. У них есть общий сын.

После развода в одном из интервью модель призналась, что серьезных отношений пока не ищет, и добавила, что ей нравится ходить на свидания с разными людьми. Кроме того, на прошлой неделе она упомянула, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.