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Олексій Данілов заявив, що попереду українців чекає «найважчий відрізок» на шляху до перемоги

Олексій Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що половина шляху до перемоги вже пройдена, однак попереду — «найважчий відрізок»

Про це секретар РНБО написав у твіттері.

Він зазначив, що Росія надалі ставить максималістські цілі у війні з Україною, а саме: знищення нашої державності та українців як нації. І тепер настав «час максимального зосередження».

«Ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок — остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини», — заявив секретар РНБО.

  • Нагадаємо, раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив таку думку в етері телеканалу «Еспресо»: маючи великі запаси військової техніки, Росія може спробувати затягнути війну на 2-3 роки.
28 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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