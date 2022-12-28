Олексій Данілов заявив, що попереду українців чекає «найважчий відрізок» на шляху до перемоги

Про це секретар РНБО написав у твіттері.

Він зазначив, що Росія надалі ставить максималістські цілі у війні з Україною, а саме: знищення нашої державності та українців як нації. І тепер настав «час максимального зосередження».

«Ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок — остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини», — заявив секретар РНБО.