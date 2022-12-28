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Окупанти на ЗАЕС планують замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за «демілітаризацію»

Запорізька АЕС
Міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за «демілітаризацію»

Про це розповів в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

«У нашому розумінні демілітаризація і в розумінні цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід російських військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметра довкола, де її не буде. У розумінні росіян нині звучить те, що вони хочуть збройні сили замінити на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо», – сказав Галущенко.

За його словами, представники Росатому, які незаконно перебувають на цій станції, мають піти з військовими й дати можливість українському персоналу безпечно виконувати свою роботу.

«Ось обов’язкові умови. І якщо ми зможемо досягти угоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде добра новина. Але наразі ця риторика, яка йде із Кремля, спрямована в інший бік», – додав міністр енергетики.

28 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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