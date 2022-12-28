Окупанти на ЗАЕС планують замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за «демілітаризацію»

Про це розповів в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

«У нашому розумінні демілітаризація і в розумінні цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід російських військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметра довкола, де її не буде. У розумінні росіян нині звучить те, що вони хочуть збройні сили замінити на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо», – сказав Галущенко.

За його словами, представники Росатому, які незаконно перебувають на цій станції, мають піти з військовими й дати можливість українському персоналу безпечно виконувати свою роботу.

«Ось обов’язкові умови. І якщо ми зможемо досягти угоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде добра новина. Але наразі ця риторика, яка йде із Кремля, спрямована в інший бік», – додав міністр енергетики.