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Космолот дарит бонусы и призы

Отличное зимнее время праздников , это время, когда хочется отдохнуть. И отдых вы можете себе организовать разнообразный, с большим выигрышем и удовольствием. Ведь это настоящее удовольствие ощутить безопасный риск, сжечь свой накопившийся адреналин и стресс в отличной игре на самых лучших в сети азартных игровых автоматах.  Именно для вас в это время космолот онлайн украина открывает доступ к целой вселенной азартных игровых автоматов. Здесь есть все, начиная от классики и заканчивая современным игровым аппаратами последних моделей. Но также вы должны знать, что у вас есть простой путь к джекпоту, если вызнаете некоторые секреты игры в он-лайн казино. Об этих секретах мы и хотим рассказать в этой статье.

Первый шаг в победе — регистрация и знание правил

Для того, чтобы начать игры в казино «Космолот», просто вы должны перейти по ссылке на официальное зеркало сайта казино и там пройти быструю регистрацию. Это займет всего пару минут, зато потом вы получаете доступ ко всем играм бесплатно и кроме того, у вас появятся приятные бонусы. Но не тратьте все фриспины сразу, а пока займитесь изучением правил. Перейдите в раздел правил казино и сайта, где внимательно их изучите. Затем, зная уже правила, мы смело переходим в раздел азартных игровых автоматов. Тут нам нужно потренироваться — выбираем 2-3 наиболее понятных для нас и интересных гейминатора. Мы на них тренируемся, используя фриспины, с них же и стартуем в реальных играх.

Как начинать игру — тактика и стратегия

В казино лучше всего заходить с небольших ставок. Первые ставки мы делаем на минималках и повышаем их только в случае выигрыша. Если проигрываем, то снижаем снова ставку до минимума. Если выигрываем, то повышаем снова, но шаг при этом повышения ставки не более 3 к 1. При такой тактике делаем минимальный сет игры на автомате более 30-40 заходов. Это постепенно задень выведет нас на большие деньги. Если же мы охотимся за джекпотом, то здесь лучше делать шаг ставки от 4 к 1, но не сразу, а со второй половины сета на гейминаторе.  При этом лучше всего начинать охоту под утро, когда в системе денег максимум, а игроков немного.

Также стоит помнить, что казино любит лояльных клиентов. А это значит, что не стоит снимать весь выигрыш сразу. Всегда оставляет немного денег на пару ставок для следующих игр и черещдень-два возвращайтесь в игры. Тогда вы повысите свой уровень лояльности в казино и будете раз за разом выигрывать больше и быстрее.

ПС — и ваша безопасность в играх также на высоте. Казино «Космолот» надежно защищает вас от любого хакинга и взлома 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

28 декабря, 2022 | Category: Новости

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