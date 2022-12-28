Південна Корея підняла бойові безпілотники над КНДР

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.

Видання стверджує, що це є безпрецедентним військовим кроком.

Запуск безпілотників у відповідь на дії Північної Кореї, які напередодні спричинили тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеула, відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоб визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік.

Про реакцію з боку КНДР поки не повідомляється.