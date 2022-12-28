Південна Корея підняла бойові безпілотники над КНДР

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.
Видання стверджує, що це є безпрецедентним військовим кроком.
Запуск безпілотників у відповідь на дії Північної Кореї, які напередодні спричинили тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеула, відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоб визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік.
Про реакцію з боку КНДР поки не повідомляється.
- Як відомо, північнокорейські дрони без дозволу перетнули кордон з Південною Кореєю у понеділок, 26 грудня. У відповідь Південна Корея підняла винищувачі, вертольоти, а також використала інші засоби для їх ліквідації. Через виявлені безпілотники також було тимчасово припинено цивільні авіарейси. До цього, 23 грудня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод.
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