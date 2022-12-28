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Південна Корея підняла бойові безпілотники над КНДР

дрон
Південна Корея уперше відправила бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю. Такі дії є відповіддю на подібну акцію з боку Пхеньяна

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.

Видання стверджує, що це є безпрецедентним військовим кроком.

Запуск безпілотників у відповідь на дії Північної Кореї, які напередодні спричинили тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеула, відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоб визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік.

Про реакцію з боку КНДР поки не повідомляється.

  • Як відомо, північнокорейські дрони без дозволу перетнули кордон з Південною Кореєю у понеділок, 26 грудня. У відповідь Південна Корея підняла винищувачі, вертольоти, а також використала інші засоби для їх ліквідації. Через виявлені безпілотники також було тимчасово припинено цивільні авіарейси. До цього, 23 грудня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод.
28 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

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