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ЗСУ уже знищили понад 103 тисячі окупантів

Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових, 1 998 артилерійських систем та 6 024 бойових броньованих машини.

Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 016 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 998 (+2) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

27 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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