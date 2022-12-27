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Зеленський провів засідання Ставки: серед іншого розглянули план дій сил оборони на 2023 рік

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна», — йдеться в повідомленні.

Також на засіданні розглянули питання забезпечення наших військових необхідною зброєю та обладнанням.

«Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік», — зазначили в пресслужбі.

27 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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