Зеленский поблагодарил военных за стойкость на фоне ухода российских войск из Кременной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на линии фронта в районе Бахмута, Кременной и в других районах Донбасса, которая, по его словам, «требует максимальной силы и концентрации».

По его словам, российские войска используют все имеющиеся у них ресурсы, «чтобы выжать хоть какое-то продвижение».

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые «стоят крепко, и которые еще находят возможности не только ничего не потерять, но и выбить оккупантов, “минусовать” их».

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска отступили от Кременной при приближении украинских сил после нескольких месяцев интенсивных боев.

Зеленский предупредил соотечественников, что они должны быть готовы к новым ракетным атакам или провокациям со стороны России.