Выгодные бонусы — кто больше или чье предложение выбрать?

Одним из самых популярных инструментов, с помощью которого различные игровые клубы привлекают новую аудиторию, является различные приветственные бонусы. Так, в одну и ту же онлайн игру в двух разных интернет казино можно сыграть совершенно по-разному, пользуясь заманчивыми предложениями при регистрации. Бесчисленное множество сыплющихся отовсюду предложений на самом деле просты и понятны, а ниже попытаемся их классифицировать, чтобы понять, что же все-таки выгодней.

Типы и виды бонусов

Все бонусные и подарочные предложения условно можно разделить на несколько видов:

Бесплатные вращения;

Приветственный бонус;

Бездепозитные бонусы;

Промокоды;

Бонусы для постоянных игроков;

Комплекты и комбинации разных бонусов.

Каждое из таких предложений как правило имеет ряд обязательных условия для выполнения, но главное и общее для всех — это регистрация. Онлайн казино старательно расширяют свою аудиторию, всегда “повышая ставки” и улучшая условия первого знакомства. К примеру в PM Casino промокод и бездепозитный бонус 2022 — это обязательный набор для начала игры, но этот бездепозитный бонус можно использовать только в конкретных игровых автоматах. Это распространенная практика, а сами автоматы выбираются администрацией казино и могут быть заменены на другие.

Еще один широко распространенный вид бонуса часто предлагают букмекеры — это кэшбэк. Его преимущество заключается в том, что игроку возвращается часть потраченных денег, тем самым позволяя провести больше времени за игрой.

Выбираем самое выгодное предложение

В погоне за клиентами различные онлайн казино всегда стараются предложить более выгодные условия, чем их конкурент. Рассмотрим конкретные предложения на примере самых крупных брендов на рынке.

Pari Match не мелочится — PM казино с порога встречает игрока бездепозитным бонусом в виде 77 бесплатных вращений, а также предлагает бонус в размере 111% на первых депозит. Что касается промокода, то для его получения необходимо подписаться на рассылку, он придет вам лично в качестве подарка от казино.

Не отстает в этом плане и VBet. К примеру, одно из предложений включало большой приветственный бонус до 15 000 грн. + 300 фриспинов, рассчитанных на несколько депозитов. Здесь стоит понимать, что это не просто сумма, которая окажется на вашем счету после регистрации — перед тем, как вы соберетесь выводить деньги, убедитесь, что все суммы бонусов отыграны в 33-кратном размере!

Несколько заманчивых предложений всегда в арсенале и у казино Slot City. Для новых игроков также предусмотрена приветственная бонусная система, включающая бесплатные вращения и сумму, напрямую зависящую от вашего депозита. Кроме того дополнительные акции и бонусы доступны для подписчиков в Viber или Telegram.

Подобные предложения считаются правилом хорошего тона, но обладают при этом рядом условий и правил, так что неправильным будет считать их все любезными подарками от казино. Всегда советуем вам внимательно изучать правила акций и условия использования бонусов, чтобы какое-то маленькое “но” не помешало вам насладиться игрой.