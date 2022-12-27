В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди

Суд за матеріалами СБУ арештував майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн — вирішується питання про передачу майна до АРМА.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Telegram.
«У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис тонн української залізної руди.
Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України», — йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.
СБУ встановила, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова.
Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та ЄС.
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