Чи варто брати бонуси на онлайн слотах ТОП-5 слотів з українським колоритом у 2022 році » В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже 2 мільярди Суд за матеріалами СБУ арештував майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн — вирішується питання про передачу майна до АРМА. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Telegram. «У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України», — йдеться у повідомленні. Підкреслюється, що загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн. СБУ встановила, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та ЄС.