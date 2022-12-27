В штате Вашингтон вандалы повредили четыре электроподстанции

Четвертая по счету электроподстанция подверглась атаке вандалов вечером в день Рождества в штате Вашингтон, в результате чего дома в населенных пунктах Капоусин и Грэм на время остались без электричества.

К 7 утра в понедельник электричество отсутствовало у более 10500 потребителей коммунальной компании Puget Sound Energy по всему региону.

Офис шерифа округа Пирс сообщил, что подозреваемые ворвались на огороженную территорию и повредили оборудование, что привело к пожару.

Пожар был потушен и подача электроэнергии позднее была восстановлена, но подозреваемые задержаны не были.

Нападения произошли на фоне предупреждений федеральных чиновников, что энергосистема США нуждается в более надежной защите для предотвращения внутреннего терроризма и после масштабного отключения электроэнергии в Северной Каролине ранее в этом месяце. Тогда на восстановление ушло несколько дней.