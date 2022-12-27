Українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень

Про це інформує Укренерго.

«В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», — наголошують у відомстві.

Пресслужба нагадує, що аварійні відключення застосовують виключно за наявності дефіциту, аби зберегти баланс виробництва і споживання світла в системі. Скасувати екстрені вимкнення можна буде лише після повного припинення атак російських окупантів на нашу енергосистему.

Укренерго має лише одну офіційну сторінку в фейсбук та телеграм.