У Південній Кореї пришвидшать створення військового підрозділу безпілотників

Про це інформує Reuters.

«Ми планували створити підрозділ безпілотників для моніторингу та розвідки основних північнокорейських військових об’єктів, і тепер ми максимально пришвидшимо цей план», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у вівторок, 27 грудня.

Він заявив, що інцидент з п’ятьма північнокорейськими літаками в понеділок викликав питання щодо готовності протиповітряної оборони його країни протистояти ескалаціям з боку КНДР.

«Інцидент продемонстрував суттєву відсутність готовності та підготовки наших військових за останні кілька років і чітко підтвердив необхідність більш інтенсивної готовності та навчання», — зазначив Йоль.

Він звинуватив у неготовності південнокорейських сил ППО «небезпечну» політику свого попередника стосовно Північної Кореї. Вона спиралася на «добрі наміри» Пхеньяну та міжкорейську військову угоду 2018 року, яка забороняє ворожу діяльність у прикордонних районах.