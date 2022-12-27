У Києві та області діють екстрені відключення світла

Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.
«В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!», — повідомляють у ДТЕК.
- Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше крилатих ракет окупанти скеровують на об’єкти енергетики і критичної інфраструктури Києва та околиць столиці.
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