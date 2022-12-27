Зеленський провів засідання Ставки: серед іншого розглянули план дій сил оборони на 2023 рік Выгодные бонусы — кто больше или чье предложение выбрать? » У Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в’язниці Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент Міхеїл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, передає «Грузія Online«. «Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо затриманий експрезидент помре у в’язниці», — сказав політик. 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США. Водночас у МЗС України заявили про грубе порушення прав людини в Грузії, маючи на увазі Саакашвілі.