У Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в’язниці

Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, передає «Грузія Online«.
«Паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Євросоюзу мають фундаментальне значення. Вони нероздільні. Європарламент ніколи не підтримає вступ Грузії до Євросоюзу, якщо затриманий експрезидент помре у в’язниці», — сказав політик.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США. Водночас у МЗС України заявили про грубе порушення прав людини в Грузії, маючи на увазі Саакашвілі.
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