ТОП-5 слотів з українським колоритом у 2022 році

Для української індустрії азартних розваг 2022 рік ознаменувався складеними часами, але разом із тим і сильним патріотичним піднесенням. Українські онлайн казино більше не доступні для російських гравців, а самі компанії з перших днів війни долучились до складної боротьби з ворогом, виконуючи різноманітні волонтерські задачі. Змінився і їх контент — в асортименті онлайн казино стає все більше вітчизняного продукту з українським колоритом, тож ми пропонуємо звернути увагу на найцікавіші проекти.

Із початком війни діяльність найбільших українських ліцензованих казино не зупинилась, хоча й зазнала чималих збитків. Тим не менш, їх робота продовжується, асортимент пропозицій зростає, а часи вимагають нових героїв, тому на такий запит в каталогах популярных казино від PariMatch до Slots City з’являються нові та актуальні онлайн ігри. Лише погляньте на назви:

Chervona Kalyna;

Bayraktar;

Taras Bulba;

Javelin X;

Three Cossacks.

Це лише невелика частка від тих робіт, які у 2022 році стали заслужили увагу від гравців. Розглянемо детальніше, що саме ховається за гучними назвами і чи не зроблені ці проекти нашвидкоруч на хвилі хайпу.

Chervona Kalyna

Слот Червона Калина став доступний для гри наприкінці весни. Його розробники — це українська студія Onlyplay, яка у своїй роботі розкриває усю красу рідних земель, супроводжуючи ігровий процес символами української культури — пшеницею, хлібом, писанкою, саблями або калиною. Гру вирізняє додатковий множник виграшу у вигляді булави, а також можливість зірвати одразу декілька великій призів.

Bayraktar

Проект від Turbo Games сміливо може претендувати на звання найоригінальнішої гри у 2022 році! Розробники відійшли від традиційних обертів барабанів та зробили щось більше цікавіше, ніж ігрові символи на задану тему. Гра Bayraktar виконана за механікою сапера — вам необхідно керувати бойовим беспілотніком та знищувати ворожу техніку. Промазали — програли! Ви маєте змогу власноруч налаштувати кількість “ворогів” у 25-ти доступних клітинках, а від їх зменшення зростатиме ваш коефіцієнт виграшу.

Javelin X

Якщо є байрактар, то десь неподалік має бути і джавелін! За розробку цього слота також відповідала команда з Turbo Games, але тепер гра вже нагадує рулетку. Перед вами 4 вида ворожої техніки, а її загальна кількість становить 53. Перед початком раунду ви обираєте один або декілька видів, після чого джавелін випадковим чином вражає одну з 53 машин.

Taras Bulba

Taras Bulba Jвід 5 Men Games повертає нас до звичних слотів — тут ми маємо 5 барабанів, що обертаються, самі налаштовуємо кількість ліній для виграшу, а також зустрінемо вайлд символ та скаттер символ. Ігровий автомат виконано суворо у стилі розробників із впізнаваною графікою та базовим набором бонусних функцій у вигляді безкоштовних обертань.

Three Cossacks

Гра про трьох козаків стилістично нагадує слот про Тараса Бульбу від тих же розробників. Слот має високий рівень волатильності та RTP на рівні 95%. Гра вийшла вийшла в останні дні літа та порадує гравців режимом безкоштовних обертань і ризик-грою, доступною після будь-якого виграшу.