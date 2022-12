Путін стурбований відсутністю підтримки його війни серед еліт В штате Вашингтон вандалы повредили четыре электроподстанции » The Washington Post рассказала, как американские технологии обеспечивают ВСУ перевес в неравном противостоянии с Россией Солдат ВСУ смотрит видео с дрона в реальном времени в подземном центре управления в Бахмуте, Донецкая область. 25 декабря 2022 года. Libkos / AP / Scanpix / LETA. Преимущество Украины в конфликте с Россией во многом основывается на применении передовых технологических разработок, ведущим поставщиком которых выступает американская компания Palantir. В сотрудничестве с аналитиками НАТО ВСУ получают возможность следить за передвижениями противника, прогнозировать его действия и моделировать стратегии ведения боя. С помощью разработок, предоставленных американской компанией Palantir, украинские военные могут анализировать расстановку сил в сражениях, прицеливаться и атаковать позиции российской армии ракетами, артиллерийскими орудиями или беспилотниками. Когда дроны отчитываются об осуществленном ударе, данные поступают в систему, и программа рассчитывает причиненный ущерб. Цифровая военная кампания, которую неофициально называют «войной магов», имеет ключевое значение — во многом именно она обеспечивает Украине перевес над противником, несмотря на превосходство последнего в других аспектах. Побывавший в Киеве автор The Washington Post Дэвид Игнатиус отмечает, что ВСУ применяют самые передовые технологии разведки и стратегического моделирования, которые когда-либо использовались при ведении боевых действий. По мнению журналиста, революционные разработки изменили расстановку сил с преимуществом на стороне Украины и практически лишили Россию шансов на завершение конфликта в свою пользу. «Мощь продвинутых алгоритмических боевых систем настолько велика, что преимущество, которое она дает, можно сравнить с преимуществом тактического ядерного оружия над конвенциональным, — отмечает в комментарии изданию директор компании — разработчика поставляемого Украине программного обеспечения Palantir Алекс Карп. — Широкая общественность часто недооценивает этот параметр, но наши противники уже осознали ошибочность такого подхода». Как поставляющая ПО Украине компания Palantir стала важным партнером армии США. Выступающая основным поставщиком технологий для Украины компания Palantir с момента своего образования в начале 2000-х тесно сотрудничала с ЦРУ по вопросам борьбы с терроризмом, однако подвергалась критике из-за политических взглядов одного из основателей, Питера Тиля , преданного сторонника Дональда Трампа и лозунга Make America Great Again. Директор разработчика ПО Алекс Карп, наоборот, симпатизирует демократам и поддерживает многие партийные инициативы. Критики отмечали, что правительство использует технологии Palantir в сомнительных целях и влезает с их помощью в частную жизнь граждан. В 2019 году The Washington Post сообщила, что иммиграционная полиция США использует разработки компании, чтобы выслеживать незарегистрированных иностранных граждан. Некоторые активисты задавались вопросами, не слишком ли тесные связи установились между Palantir и американскими властями и не слишком ли много информации доступно правительству благодаря сотрудничеству с технологическим гигантом. «В Кремниевой долине уже больше 10 лет возмущаются тем, что мы делаем, но эти крики не делают мир безопаснее, — отреагировал на критику Карп. — Мы создаем программное обеспечение, которое делает США и их союзников сильнее, и гордимся этим». По неофициальным данным, именно ПО Palantir позволило выследить лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. Одним из главных инициаторов использования подобных технологий в Пентагоне выступил генерал Марк Милли, который с 2015 по 2019 год занимал пост главы штаба армии США. Именно в тот период военные начали активно сотрудничать с Palantir и другими компаниями из той же сферы майнинга данных. Разочарованный устаревшими системами, которые не позволяли адекватно оценить степень готовности того или иного отряда к операции, Милли постарался исправить этот недостаток, внедрив в своем ведомстве передовые технологии. Модель поместья в пакистанском Абботтабаде, в котором Усаму бен Ладена обнаружили и убили бойцы спецназа ВМС США. Выставлена в новой экспозиции музея ЦРУ в Вирджинии. 24 сентября 2022 года. Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA. В обновленной базе данных, разработанной Palantir (журналисту The Washington Post показали только ее демонстрационную версию), командирам сразу доступна информация о состоянии, опыте и навыках солдат, а также о видах вооружения и других ресурсах. Теперь проблемы логистики, на устранение которых раньше уходили недели, решаются за несколько секунд. Кроме того, армия США опробовала на нескольких подразделениях идею алгоритмизации боевых действий. Отдельные подразделения тестировали технологии Palantir и других компаний, чтобы понять, как использовать их наиболее эффективно. Одновременно сотрудники Palantir рассматривали возможности искусственного интеллекта для анализа сенсорных данных и корректировки целей. Идея заключалась в том, чтобы создать алгоритм, который распознавал бы конкретные модели российских танков по изображениям спутников так же, как алгоритмы распознавания лиц позволяют вычислить конкретного человека. Проект «Знаток» (Project Maven), как назвали инициативу по внедрению ИИ в армию США, перешел под руководство Национального агентства геопространственной разведки. Собеседники объяснили Игнатиусу, что ежемесячно создаются новые улучшенные модели, позволяющие засечь и идентифицировать оружие и другие цели. Алгоритмы позволяют распознавать танки и артиллерийские орудия, даже если те располагаются среди заснеженных деревьев или находятся под прикрытием кустарников на болотистой местности. Ситуация в Украине повлияла и на политическую обстановку в Кремниевой долине. Для Карпа и других руководителей технологических корпораций происходящее обернулось возможностью продемонстрировать, как их продукты под руководством достойного правительства способны достигать целей справедливости. Как именно западные технологии применяются в конфликте Украины и России. Важнейшим положительным фактором, оправдывающим настолько глубокую вовлеченность разработчиков ПО в вопросы мировой политики, Игнатиус считает сдерживание. Инструменты Palantir и других компаний способны отпугнуть других агрессоров от повторения того, что Россия попыталась осуществить в Украине (например, от нападения на Тайвань). Поставляя технологии союзникам в Европе, США одновременно сигнализируют потенциальным противникам о том, что лучше подумать дважды, прежде чем переходить к открытому насилию. Последовательность для уничтожения цели (kill chain), которую украинская армия применяет против российских войск, позволяет мгновенно получать и анализировать данные со спутников, составляя на их основе максимально точную картину происходящего. Благодаря актуальной информации командиры могут преодолеть так называемый туман войны. По словам собеседников The Washington Post, при помощи ИИ аналитики НАТО за пределами Украины определяют, где находится противник и какое оружие в данный момент лучше всего использовать против него, а затем сообщают эти данные ВСУ. Другая важная функция цифровых систем состоит в прогнозировании и выработке оптимальных методов ведения боя в зависимости от обстоятельств. Технологии все еще не позволяют полностью симулировать сражения, однако недооценивать их значение для происходящего на фронте было бы серьезным заблуждением. Именно новейшие разработки помогли украинцам одержать самую громкую победу в войне, в том числе благодаря им был отвоеван Херсон: военные знали, куда двигаются российские войска, и могли атаковать их с высокой степенью точности. Уничтоженный танк на обочине дороги к только что освобожденному селу Херсонской области. 16 ноября 2022 года. Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA. Ключевое значение для этой операции приобрели данные, обработанные НАТО за пределами страны, которые затем поступили украинским командирам. Руководствуясь полученной информацией, ВСУ перешли в наступление и предвосхитили оборонительные маневры противника. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил, что система kill chain оказалась особенно полезна в ходе освободительных операций вблизи Херсона, Изюма, Харькова и Киева. Революционность технологий Palantir определяется еще и тем, что они собирают и систематизируют данные коммерческих источников. В распоряжении Украины и ее союзников оказывается вся доступная информация — от традиционных оптических изображений до радаров, которые позволяют видеть сквозь облака, и тепловых карт, благодаря которым можно засечь артиллерийские орудия или ракеты. Обычно Palantir использует изображения меньше чем 10 коммерческих спутников, но при необходимости может расширить их количество до 306 для большей точности. Благодаря предоставленной компанией Илона Маска SpaceX системе из 2500 спутников украинские военные могут загружать и распространять разведывательные данные максимально быстро. Украина добилась заметного преимущества в «войне магов», а попытки России создать собственные технологии разведки и стратегического моделирования не увенчались успехом из-за проблем с координированием и передачей информации. Одна из побеседовавших с американским журналистом украинских военных отметила, что к каждому батальону ВСУ приставлен собственный разработчик ПО, что обеспечивает очевидный перевес над противником. Некоторые из технологий, определяющих исход сражений, украинцы разработали самостоятельно — например, программу Delta, меняющую карту местности, где ведется бой, в режиме реального времени. По мнению Игнатиуса, именно способность благодаря полученным данным адаптироваться под ситуацию стала для ВСУ фактором X, который позволяет уже много месяцев противостоять вторжению. «Это самая технологически продвинутая война в истории человечества, — отмечает вице-премьер Украины Михаил Федоров. — Она отличается от всего, что мы видели раньше». Но в Украине ПО Palantir используют не только для военного противодействия российскому вторжению, но и для восстановления выведенных из строя электросетей, выявления коррупции и во многих других мирных целях. Чтобы бороться с повреждениями энергетической инфраструктуры, власти страны используют терминалы Starlink, аккумуляторы резервного питания Tesla Powerwall, продвинутые генераторы и литиевые батареи, а все важные данные дублируют на облачных серверах. По мнению Михаила Федорова, прогресс последних месяцев способен сделать Украину одной из технологических сверхдержав в будущем. Какие этические дилеммы связаны с применением технологий на войне. Разработчикам и пользователям продуктов Palantir и других подобных ей компаний еще только предстоит ответить на многие сложные этические вопросы об их деятельности. Насколько правительства стран должны зависеть от бизнесменов, чьи политические симпатии могут перемениться? Если использование подобных инструментов одобряется в «правильной» войне, то как относиться к их использованию агрессорами? Как быть с частными разработками, которые применяются против помогавших создавать их властей? Возвращаясь к этическим дилеммам, связанным с использованием технологий в военных конфликтах, американский журналист отмечает, что в условиях алгоритмизации боевых действий все большую значимость приобретает личный выбор каждого конкретного человека. Однако, как замечает Игнатиус, обратная сторона технологического прогресса заключается в том, что его могут использовать в своих интересах авторитарные и тоталитарные режимы. Алгоритмы, которые позволяют Украине вычислять и уничтожать российские танки, не сильно отличаются от тех, которые китайские власти используют, чтобы контролировать граждан. То, как применяются технологии, часто зависит от того, какие компании их разрабатывают: частные или государственные. Но что если предприниматель решит развязать собственную войну? Что если к власти в демократическом обществе придут автократы, которые попытаются использовать научные разработки не для защиты, а для подавления граждан? Что если ИИ разовьется до такой степени, что начнет принимать самостоятельные решения на скорости, недоступной человеческому мышлению? Игнатиус заключает, что даже в демократических государствах власти и граждане должны с осторожностью относиться к технологиям и следить за тем, для достижения каких целей их используют. Значимость человеческого фактора в эру продвинутых технологий легко понять на примере Илона Маска: если миллиардер решит, что ему невыгодно обеспечивать жертв российской агрессии сетью Starlink или что Украине следует пойти на компромисс, он может одним решением отрезать от спутников государство, противостоящее внешней агрессии. Этой осенью Маск уже пригрозил, что может поступить так из-за убытков, но позже отказался от своих слов. Бойцы ВСУ в Краматорске сворачивают комплекс спутниковой связи с крыши поврежденного при обстреле здания. 13 декабря 2022 года. Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA. Развитая культура частного предпринимательства остается преимуществом западных государств перед автократиями вроде России и Китая до тех пор, пока сами предприниматели разделяют демократические ценности. Именно поэтому, отмечает Игнатиус, чрезвычайно важно мониторить то, как применяются технологии, а также следить, чтобы научные разработки не достались тем, кто может использовать их для подавления других.