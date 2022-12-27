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Сербія і Косово привели свої армії у бойову готовність

Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести армію до повної бойової готовності. Аналогічне рішення ухвалила влада Косова.

Джерела: видання «Щоденник», яке цитує міністра оборони Сербії Мілоша Вучевіча, сербське видання «Вечірні новини»

«Президент Сербії як головнокомандувач сьогодні ввечері (26 грудня – ред.) наказав привести збройні сили Сербії у найвищий рівень бойової готовності, тобто готовність до рівня застосування збройної сили».

Вучевіч заявив, що причиною для такого рішення є нібито підготовка влади Косова до нападу на барикади сербів на півночі Косова.

«Вечірні новини» повідомили, що Косово зі свого боку також привело свою армію у максимальну бойову готовність.

27 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

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