Придбання ліцензії — необхідність чи зайві витрати?

Відколи діяльність азартних ігор стала регулюватися законом, отримання ліцензії стало найголовнішою умовою функціонування будь-якого казино. По-перше, це узаконює їх діяльність, а по-друге, запевняє користувача у чесності та прозорості надання послуг. Зазвичай придбання ліцензії коштує чимало, що може стати серйозною перешкодою для тих, хто звик лише заробляти, та чи можна обійтися зовсім без неї? Зважимо ризики.

Репутація понад усе

Найперше, що спадає на думку, коли перед вами казино без ліцензії — можливість нечесної гри з боку казино. Справді, для таких майданчиків зазвичай характерні підтасування результатів, “жадібні” слоти, а навіть якщо вас вдалося виграти, то вивести свій виграш буде вкрай складно. Тобто робимо висновок, що дозвіл потрібен саме для захисту прав споживача. Ліцензійні казино типу Stots City чи PM казино таких проблем не мають — за них каже репутація, відгуки та наявність тієї самої ліцензії, врешті решт.

Взагалі ліцензування необхідне саме для регуляції діяльності, яка може бути пов’язана із фінансовими ризиками. У такому випадку контролюючий орган виступає у ролі гаранта за діяльність того чи іншого закладу, а інтереси обох сторін захищені.

Тим не менш, іноді досить суворі правила змушують інтернет казино користуватися зарубіжними ліцензіями, уникаючи деяких обмежень. До найрозповсюдженіших постачальників ліцензій у світі належать: Кюрасао, Мальта, Гібралтар, Великобританія Острів Мен та інші. Усі вони мають свої особливості, але приваблюють казино з усього світу фінансовими нюансами. Існує також теорія, що для гравців казино з подібними ліцензіями доступна більша бібліотека ігор, відсутні податки на виграш, а також відкриваються додаткові бонус. Зазначимо лише, що і такі ліцензії мають місце бути.

Чим загрожує відсутність ліцензії?

Виданням ліцензії в Україні займається КРАІЛ (комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), а прямо на їх офіційному сайті зазначено список легальних постачальників азартних ігор, як наземних, так і онлайн. Відповідно, і інтернет казино завжди тримають у відкритому доступі інформацію про свою ліцензію, адже пильний гравець завжди пересвідчиться у її наявності, перш ніж робити ставку. Ті ж, хто вирішує грати не за правилами, дуже швидко стикаються з перешкодами, які заважають вийти на більш-менш помітний рівень:

Складності із платіжними системами. Часто саме це видає підпільне казино;

Безпечність та захищеність даних;

Маленький та не оригінальний вибір ігор;

Відсутність перспективи розвитку;

Загроза блокування будь-якої миті.

Одним з ключових тут є питання репутації. Провідні розробники ігор та платіжні системи навряд чи будуть взаємодіяти з казино, які обрали нелегальний шлях.

Зрештою отримання ліцензії для діяльності онлайн казино є вигідним у довгостроковій перспективі. Якщо ви маєте амбіційні плани та чітку стратегію розвитку, то обійтись без дозволяючого документу не вийде. Ліцензія накладає певні обов’язки, але разом з тим виводить бізнес на абсолютно новий рівень.