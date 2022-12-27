Президент Чехії закликав підтримувати Україну, доки росіяни не підуть геть

Президент Чехії Мілош Земан закликав до подальшої підтримки України, включно з військовою підтримкою, і висловив упевненість, що росії врешті-решт доведеться піти з України.

Про це президент Чехії заявив у традиційному різдвяному телезверненні, повідомляє Укрінформ.

«Я переконаний, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить росію залишити територію України», — сказав глава держави у вітанні, яке транслювалося чеськими телеканалами.

Президент ЧР назвав російську агресію проти України «найвизначнішою подією року, що минає».

Земан визнав, що він особисто завжди був прихильником «коректних» економічних відносин з російською федерацією, особливо через постачання відносно дешевої енергетичної сировини.

«Але бувають ситуації, коли економічні інтереси мають поступитися місцем інтересам безпеки. І ця агресія загрожує глобальній безпеці, отже і безпеці Чехії. Тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що рано чи пізно тиск вільних країн змусить росію залишити територію України», — заявив Земан.

Він згадав серед викликів енергетичну кризу та інфляцію, за якими також стоїть російська агресія.

Цьогорічне різдвяне звернення було останнім для Земана в якості глави держави. Після двох термінів на посаді він більше не може, і не зміг би з огляду на стан здоров’я, балотуватися на третій термін. Вибори пройдуть 13 і 14 січня.

Як відомо, до нападу росії на Україну Земан вважався проросійським політиком і противником жорстких санкцій ЄС проти рф.