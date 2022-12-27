Популярность азартных онлайн игр в 2022-2023

Индустрия онлайн гэмблинга развивается настолько стремительными темпами, что даже опытные юзеры далеко не всегда успевают следить за всеми новшествами. Сегодня онлайн казино это один из лучших способов отдохнуть, отвлечься от насущных проблем и просто получить удовольствие от игрового процесса. Среди главных причин популярности азартных игр онлайн можно выделить следующие:

Доступность. Возможность проверить свою удачу в интернет-казино доступна широкому кругу пользователей. Основным условием является совершеннолетний возраст, а в остальном практически никаких ограничений нет. Геймеры сами могут планировать время и место игры, так как игорные дома предлагают не только стандартные версии для ПК и ноутбуков, но и мобильные – для смартфонов и планшетов. Кроме этого для начала игры на реальные деньги игроку не требуется вносить крупный депозит, а достаточно минимальной суммы, что говорит о низком пороге входа в игровой процесс.

Насыщенная бонусная программа. Каждый игровой оператор стремится предложить своим клиентам интересные бонусные и акционные предложения, которые дают возможность получить ценные призы, бесплатные вращения или материальное вознаграждение.

Большое разнообразие игровых слотов. Как показывает практика, для получения определенного выигрыша в казино, юзеру следует ознакомиться с разными игровыми автоматами, понять их особенности и принцип действия. Лицензионные казино всегда держат руку на пульсе разных новинок, предлагая своим клиентам исключительно качественный контент от лучших мировых производителей.

Нельзя обойти стороной и тот факт, что онлайн казино стараются обеспечить своим клиентам максимальную безопасность. В новейшие технологии шифрования инвестируются солидные суммы денег, а потому вся персональная и финансовая информация игроков находится под надежной защитой и доступ третьих лиц к ней исключен.

Всем критериям надежности отвечает Pin Up официальный сайт онлай казино России. Это современное, многофункциональное и стремительно развивающееся игорное заведение, которое предлагает своим клиентам лучший контент, широкую бонусную программу, круглосуточную техническую поддержку и другие привилегии.

Где играют больше всего?

По мнению многих специалистов динамичность и стремительность развития сферы онлайн гэмблинга приведет к тому, что в течении ближайших пяти лет оборот мира азартных игр достигнет 100 миллиардов долларов. Интернет-казино становятся популярными на разных континентах, причем, если еще 5-6 лет назад среди геймеров преобладали мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, то сейчас ситуация кардинально изменилась. По статистике игровые платформы все больше привлекают женщин, а также людей в возрасте за 50 и даже 60 лет. Но в Китае доля игроков мужского пола примерно на 25-30% выше, аналогичная ситуация наблюдается в Канаде и африканских странах. А вот в Европе с каждым годом увеличивается процент девушек, которые хотят поближе познакомиться с игорными клубами, работающими в live-режиме.

Если отталкиваться от уровня образования и дохода, то, например, в странах Африки большую вовлеченность имеет менее состоятельное и необразованное население. В Канаде ситуация прямо противоположная: здесь большинство юзеров имеют высшее образование и солидный среднегодовой доход. В Австралии игровые автоматы пользуются примерно одинаковой популярностью среди всех слоев населения.

Одним из самых крупных рынков азартных игр является Европа. Игорные дома, работающие в режиме онлайн, наиболее развиты в Швеции и Великобритании, где уровень вовлеченности приближается к 50%. Не менее популярны интернет-казино в Азии, особенно в Китае, и это при том, что практически все виды гэмблинга в этой странице находятся под строгим государственным запретом. Но на помощь китайцам приходят оффшорные филиппинские проекты, предлагающие огромный выбор игровых слотов. В азартных играх принимает участие до 50% жителей Макао и Сингапура, а также более 60% жителей Гонконга. Никакие законодательные ограничения не могут остановить игроков этих стран в их желании испытать свою судьбу в онлайн казино.

Одной из самых играющих наций являются австралийцы. Статистические данные говорят о том, что примерно 47-48% вовлечены в азартные игры и тратят на это удовольствие около 1000 долларов в год (в Сингапуре эта цифра составляет всего 600 долларов).

В США, Китае, Австралии и европейских государствах размер ставок на порядок выше, чем в африканских странах, но в Африке ставки делают чаще.

Перспективы развития гэмблинга в России

Несмотря на то, что официально на территории Российской Федерации ведение игорного бизнеса запрещено с 2009 года, многие интернет-казино не только продолжают свою деятельность, но и процветают. Экспертные отчеты говорят о том, что это направление испытывает настоящий бум, а количество юзеров увеличивается с каждым годом. В этом огромная заслуга непосредственно игорных домов, которые создают своим клиентам максимально комфортные условия, а уровень технологического оснащения таких платформ отвечает самым высоким международным стандартам.

Тотальный запрет на казино в России не принес своих плодов, никакие ограничения не пугают юзеров в их стремлении проверить свою удачу. Все вопросы, связанные с блокировкой доступа к игровым платформам, решаются путем использования зеркальных сайтов, информация о которых рассылается участникам на e-mail и публикуется на официальных страницах (каналах) в социальных сетях.

Многие общественные и другие организации выступают за полную легализацию онлайн казино, так как это позволит создать дополнительные рабочие места, существенно пополнить государственный бюджет и способствует выводу из тени многих участников рынка. Кроме этого такое решение даст возможность клиентам зарабатывать в казино на полностью законных основаниях.