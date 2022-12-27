Національний мультипредметний тест — як підготуватися

Національний мультипредметний тест в Україні з’явився не так давно та виявився доволі складним для школярів. Не тільки в 2022 році, але й в 2023 НМТ буде обов’язковим. Але не все так страшно — ви можете успішно підготуватися до НМТ за допомогою курсів. Просто перейдіть за посиланням на https://planetaclub.com.ua/uk/pidgotovka-do-nmt і ваша проблема буде вирішена.

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Сам НМТ з’явився нещодавно і причина його появи – складні умови навчання в Україні та складні умови здачі ЗНО у воєнний період. Проте в Україні навчальний процес триває і залишається повноцінним завдяки самовідданій роботі як викладачів, так і підтримці учнів за допомогою різноманітних курсів. І тому не варто особливо перейматися . Все пройде на відмінно, якщо подбати про попередню підготовку заздалегідь. Починайте підготовку зараз, запишіться на курси, щоб отримати необхідний результат з НМТ.

Як проходить НМТ

Національний мультипредметний тест в Україні є комплексним та проводиться з таких предметів:

Українська мова та література

Історія України

Математика

Іноземна мова (на вибір — кілька мов)

Всі тести проходять як офлайн, так і онлайн залежно від умов навчання. Є обмеження щодо складання тестів учнями у часі.

Кожен предмет має власний блок питань. Усі блоки незалежні один від одного. Відповідно підготовка має бути комплексон, враховуючи цю специфіку. Важливо розуміти, що кожен блок тесту потребує окремої підготовки і, відповідно, сам процес займає не один день. Один із елементів підготовки на курсах, це аналіз минулорічних тестів учнями, який допомагає добре адаптуватися до НМТ цього року. Проте сама програма підготовки глибша, адже спеціально для майбутнього проходження НМТ формується не лише багатоденна програма підготовки. Наприкінці курсів в учнів буде великий конспект, який допоможе успішно пройти всі тести.

Як проходять курси з підготовки до Національного мультипредметного тесту

Період проведення курсів з НМТ починається у вересні і закінчується в травні. Заняття проводяться он-ланй за допомогою Інтернету, у безпосередньому спілкуванні між профільним викладачем та учнем. Можливі також індивідуальні заняття, крім того робиться акцент на груповій роботі.

Курси проходять у зручний для дітей час — ви самі можете сформувати графік занять, зручно підлаштувавши його для себе. Важливо також, що досвідчені викладачі не тільки добре знають предмети, до яких готують школярів, але й вселяють впевненість у дітей завдяки сприятливій атмосфері підготовки та спілкування.

Завдяки чудовій підготовці на курсах НМТ, ви отримаєте чудовий результат на тестах для ваших дітей.