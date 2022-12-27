Литва присудила Зеленскому Премию свободы » На Камчатке военный получил срок за отказ воевать в Украине Суд в Петропавловске-Камчатском назначил год и восемь месяцев колонии-поселения военнослужащему, отказавшемуся от участия в боевых действиях в Украине. По этой статье ему грозило до трех лет лишения свободы. 35-й военный гарнизонный суд признал Алексея Бреусова виновным по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях), сообщает издание «7х7» со ссылкой на картотеку суда. Это новая норма, принятая в сентябре в пакете «военных» поправок в Уголовный кодекс России, связанных с вторжением в Украину. Как следует из данных судебной картотеки, рассмотрение дела в суде заняло всего неделю. Издание «Кам 24» со ссылкой на суд пишет, что 6 октября военнослужащий в военно-следственном отделе СКР «осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО» (российские власти называют войну «специальной военной операцией», СВО). Другие подробности дела неизвестны, кроме того, что Бреусов обжаловал приговор в Тихоокеанском флотском суде.