Литва присудила Зеленскому Премию свободы

Литва присудила Премию свободы за этот год президенту Украины Владимиру Зеленскому, чья страна борется с российским вторжением.

«Сегодня Украина – это европейская демократия, вынужденная бороться за выживание своей территории, культуры и народа, а также за свободу за всех нас. Вот почему Комиссия Премии свободы предложила вручить Премию свободы этого года президенту Украины за его заслуги и заслуги украинского народа в их борьбе за независимость, свободу и демократию перед лицом военной агрессии России», – заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

«Как президент Украины, он находится на переднем крае этой борьбы за свободу, своим личным лидерством и примером вдохновляя миллионы людей в Украине на то, чтобы они сопротивлялись и не сдавались. Он также объединил мировое сообщество против преступного режима Путина», – сказала она.

Решение единогласно поддержали все 113 литовских законодателей, сообщила газета Baltic Times.