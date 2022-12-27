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Британська розвідка: РФ перекинула до Білорусі частину сил зі складу гвардійської танкової армії

За припущеннями британської розвідки, Росія нещодавно перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 27 грудня.

«Елементи 1-ї російської гвардійської танкової армії ймовірно були серед російських сил, які нещодавно перекинули до Білорусі. Це формування, напевно, проходило навчання перед розгортанням. Малоймовірно, що у нього є підрозділи підтримки, необхідні для приведення у бойову готовність», — зазначає розвідка.

В огляді розповідають також, що останні дві доби активні бойові дії зосереджені переважно довкола Бахмута і в районі Сватового. «Росія продовжує часті дрібні атаки, але з рук в руки переходила дуже незначна територія», — додають у повідомленні.

27 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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