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На Донецькому напрямку ворог відводить війська для перегрупування, щоб ЗСУ їх не перебили остаточно «Росія у глухому куті»: Буданов спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку » ЗСУ за добу знищили 550 російських військових та 5 танків З початку повномасштабної війни проти України втрати РФ сягнули 102 600 осіб загиблими Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 грудня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 102600 (+550 за добу) осіб ліквідовано танків ‒ 3016 (+5) одиниць бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од артилерійських систем – 1996 (+5) РСЗВ – 418 (+0) засоби ППО ‒ 212 (+0) літаків – 283 (+0) гелікоптерів – 267 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1) крилаті ракети ‒ 653 (+0) кораблі /катери ‒ 16 (+0) автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од, спеціальна техніка ‒ 178 (+0)