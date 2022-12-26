ЗСУ за добу знищили 550 російських військових та 5 танків

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 грудня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 102600 (+550 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 3016 (+5) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од
артилерійських систем – 1996 (+5)
РСЗВ – 418 (+0)
засоби ППО ‒ 212 (+0)
літаків – 283 (+0)
гелікоптерів – 267 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1)
крилаті ракети ‒ 653 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0)
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