 
«  
  »

ЗСУ за добу знищили 550 російських військових та 5 танків

На фото втрати окупантів
З початку повномасштабної війни проти України втрати РФ сягнули 102 600 осіб загиблими

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 грудня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 102600 (+550 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 3016 (+5) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од

артилерійських систем – 1996 (+5)

РСЗВ – 418 (+0)

засоби ППО ‒ 212 (+0)

літаків – 283 (+0)

гелікоптерів – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1)

крилаті ракети ‒ 653 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0)

26 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  