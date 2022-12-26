Як вберегти електроприлади від пошкоджень через відключення

Постійні відключення електроенергії приносять не лише незручності. За нещасливого збігу обставин, вони також можуть спричинити значні збитки. Адже перепади електроенергії легко пошкоджують чутливу техніку.
Так само, вони створюють моменти сильного навантаження на електромережі. Після включення світла — громадяни терміново вмикають підвищену кількість приладів. Так, в сучасному світі важко жити без електроенергії. Неможливо комфортно працювати, виконувати домашні справи. Навіть пограти в улюблені ігрові апарати онлайн можна лише поки не розрядиться телефон. Проте, відносячись до електроспоживання відповідально — саме ми можемо знизити ймовірність додаткових відключень.
Як запобігти “перегорянню” електроприладів
Користуючись електроприладами в наші дні, варто розуміти, що електросистема країни є нестабільною. Перепади напруги можуть пошкодити ваші електроприлади. Запобігти цьому можна не завжди. Проте, притримуючись розумних порад — можна збільшити шанси на те, що все працюватиме довго та стабільно.
- Вимикайте електроприлади на час відключень світла. Під час різкого включення електрики вони можуть “перегоріти” через занадто сильний імпульс.
- Якщо в мережі відбуваються перепади напруги — терміново вимкніть всі електроприлади. Найпростіший спосіб побачити перепади — це “моргання” світла. Також їх можуть демонструвати електролічильники, оснащені такою функцією.
- Для комп’ютерів та іншої важливої техніки придбайте джерела безперебійного живлення — ДБЖ чи безперебійники. Вони не лише вбережуть техніку від перепадів. Але й дадуть вам кілька хвилин на те, щоб зберегти важливу інформацію.
- Також у квартирі можна встановити спеціальні реле, які контролюватимуть всю електросистему. У разі перебоїв чи перепадів електроенергії — вони вимикатимуть систему, щоб вберегти техніку від пошкодження.
Як правильно вмикати електроприлади після появи світла
Режим відключення світла змушує нас турбуватися не лише про домашню чи робочу електротехніку. Але і про самі мережі, які не витримують стресового навантаження.
Коли вмикається світло — лінії та трансформатори отримують пікове навантаження. Через це трансформатори можуть горіти, а споживачі — сидіти без світла додаткові години.
Щоб це траплялося якомога рідше — споживачі можуть дотримуватися простих правил, які зменшують навантаження на енергосистему:
- Не залишайте прилади увімкненими до мережі на час відключень. Як тільки дадуть світло — всі вони створять різке навантаження. Саме від цього і горять трансформатори.
- Не спішіть вмикати все й одразу, коли дали світло. Причина та ж сама. Відмовтеся від використання електроприладів, у яких немає критичної потреби. Розподіліть свою діяльність протягом планових включень світла таким чином, щоб споживання електроенергії було рівномірним.
- Не включайте одночасно більше одного приладу, який споживає багато електрики. Це стосується пральних машин, електроплит, пилососів, фенів, електрочайників, мікрохвильовок тощо. Всі прилади з функцією нагрівання за замовчуванням споживають багато електрики.
- Так само, включайте потужні електроприлади не одразу після того, як дадуть світло. Краще зачекайте близько 20-30 хвилин. Це більш помірно розподілить навантаження на систему, зменьшить пік стартового споживання.
- За можливості, програмуйте роботу потужних пристроїв на нічний час. Наприклад, подібною функцією обладнані багато пральних машин.
- І, звичайно, повністю відмовтеся від використання електроприладдя, у якому немає потреби.
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