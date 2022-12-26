Як вберегти електроприлади від пошкоджень через відключення

Постійні відключення електроенергії приносять не лише незручності. За нещасливого збігу обставин, вони також можуть спричинити значні збитки. Адже перепади електроенергії легко пошкоджують чутливу техніку.

Так само, вони створюють моменти сильного навантаження на електромережі. Після включення світла — громадяни терміново вмикають підвищену кількість приладів. Так, в сучасному світі важко жити без електроенергії. Неможливо комфортно працювати, виконувати домашні справи. Навіть пограти в улюблені ігрові апарати онлайн можна лише поки не розрядиться телефон. Проте, відносячись до електроспоживання відповідально — саме ми можемо знизити ймовірність додаткових відключень.

Як запобігти “перегорянню” електроприладів

Користуючись електроприладами в наші дні, варто розуміти, що електросистема країни є нестабільною. Перепади напруги можуть пошкодити ваші електроприлади. Запобігти цьому можна не завжди. Проте, притримуючись розумних порад — можна збільшити шанси на те, що все працюватиме довго та стабільно.

Вимикайте електроприлади на час відключень світла. Під час різкого включення електрики вони можуть “перегоріти” через занадто сильний імпульс. Якщо в мережі відбуваються перепади напруги — терміново вимкніть всі електроприлади. Найпростіший спосіб побачити перепади — це “моргання” світла. Також їх можуть демонструвати електролічильники, оснащені такою функцією. Для комп’ютерів та іншої важливої техніки придбайте джерела безперебійного живлення — ДБЖ чи безперебійники. Вони не лише вбережуть техніку від перепадів. Але й дадуть вам кілька хвилин на те, щоб зберегти важливу інформацію. Також у квартирі можна встановити спеціальні реле, які контролюватимуть всю електросистему. У разі перебоїв чи перепадів електроенергії — вони вимикатимуть систему, щоб вберегти техніку від пошкодження.

Як правильно вмикати електроприлади після появи світла

Режим відключення світла змушує нас турбуватися не лише про домашню чи робочу електротехніку. Але і про самі мережі, які не витримують стресового навантаження.

Коли вмикається світло — лінії та трансформатори отримують пікове навантаження. Через це трансформатори можуть горіти, а споживачі — сидіти без світла додаткові години.

Щоб це траплялося якомога рідше — споживачі можуть дотримуватися простих правил, які зменшують навантаження на енергосистему: