 
«  
  »

Втрати росіян поблизу Бахмута величезні, у ПВК їх навіть не рахують

окупанти оркі російська армія
Очільник Донеччини розповів, що поблизу Бахмута росіяни зазнають величезних втрат, зокрема й у приватних військових компанії їх не рахують

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Підтягують свої резерви, адже втрати окупанта — росіян, так звані «ДНР, «ЛНР», які там ще лишилися, вони дійсно величезні. І втрати приватних військових компанії їх просто не рахують, фактично гарматне м’ясо, підвозяться все нові й нові сили», — сказав Кириленко.

Нині поблизу Бахмута триває певне перегрупування перед черговими атаками. Очільник області розповідає, що армія РФ постійно обстрілює місто та інфраструктуру, яка вже більше ніж на 60% частково або повністю знищена.

«Весь світ вже спостерігав за тими жахливими фото, де історичні будівлі, які мають культурну цінність, заклади освіти, у якому вони стані зараз у місті Бахмут», — наголосив голова ОВА.

Рашисти знищують й інші прифронтові населені пункти, де їм не вдається просунутися: «Тактика випалення землі, там де він нищить все і всі — вона у ворога лишається».

26 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  