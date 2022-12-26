Украинские военные поразили пункт управления стратегической авиабазой российских ВВС

Украинские военные поразили пункт управления стратегической авиабазой российских ВВС в городе Энгельс. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, а также значительная площадь возгорания на авиабазе.

Украинский военный корреспондент Роман Бочкала пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет. «В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель», — сообщил Бочкала в микроблоге Twitter.