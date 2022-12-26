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Украинские военные поразили пункт управления стратегической авиабазой российских ВВС

Украинские военные поразили пункт управления стратегической авиабазой российских ВВС в городе Энгельс. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, а также значительная площадь возгорания на авиабазе.

Украинский военный корреспондент Роман Бочкала пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет. «В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель», — сообщил Бочкала в микроблоге Twitter.

Сейчас для удара по аэродрому Энгельс, как предполагает блог OSINTdefender, был использован, «как и в прошлый раз, советский беспилотник Ту-141: это единственное имеющееся в распоряжении Украины оружие такой дальности (Энгельс находится примерно в 750 км от границы с Украиной».

Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ

Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе служит базой для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром — плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

Аэродром Дягилево расположен примерно в 200 километрах от Москвы. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших там окажут поддержку.

26 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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