У МЗС Ірану пригрозили Україні наслідками через звинувачення у постачанні Росії дронів

Про це повідомляє IRNA.

«Ми вважаємо безвідповідальним загрозливу промову з боку будь-якої сторони, і український уряд несе відповідальність за політичні та правові наслідки цих загрозливих заяв», — сказав речник МЗС Ірану Насер Канані.

Він вкотре заявив, що Іран відкидає звинувачення у постачанні росіянам безпілотників під час повномасшабної війни проти України.

«МЗС Ірану неодноразово оголошувала свою позицію з цього приводу, високопосадовці Ісламської Республіки також заявили про принципову позицію. Ми наголошуємо, що звинувачення на адрусу інших країн не допоможе народу та владі України», — зазначив Канаі.

Він додав, що «Іран не є частиною війни в Україні, і готовий сприяти вирішенню кризи та встановлення миру».