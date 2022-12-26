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У МЗС Ірану пригрозили Україні наслідками через звинувачення у постачанні Росії дронів

іранські безпілотники
Міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на даресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників

Про це повідомляє IRNA.

«Ми вважаємо безвідповідальним загрозливу промову з боку будь-якої сторони, і український уряд несе відповідальність за політичні та правові наслідки цих загрозливих заяв», — сказав речник МЗС Ірану Насер Канані.

Він вкотре заявив, що Іран відкидає звинувачення у постачанні росіянам безпілотників під час повномасшабної війни проти України.

«МЗС Ірану неодноразово оголошувала свою позицію з цього приводу, високопосадовці Ісламської Республіки також заявили про принципову позицію. Ми наголошуємо, що звинувачення на адрусу інших країн не допоможе народу та владі України», — зазначив Канаі.

Він додав, що «Іран не є частиною війни в Україні, і готовий сприяти вирішенню кризи та встановлення миру».

26 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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