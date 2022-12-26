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Сили оборони вдарили по штабу окупантів на Херсонщині, де була нарада офіцерів

Днями в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів, до 70 ворожих військових дістали поранень — зведення Генштабу ЗСУ

: «Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон».

А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил РФ.

В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється».

26 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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