Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев Франция наращивает поддержку Украине » Сили оборони вдарили по штабу окупантів на Херсонщині, де була нарада офіцерів Днями в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів, до 70 ворожих військових дістали поранень — зведення Генштабу ЗСУ : «Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон». А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил РФ. В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється».