Сили оборони вдарили по штабу окупантів на Херсонщині, де була нарада офіцерів

Днями в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів, до 70 ворожих військових дістали поранень — зведення Генштабу ЗСУ
: «Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон».
А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил РФ.
В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється».
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