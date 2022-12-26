Німеччина виділила €35 млн допомоги дітям в Україні

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини спрямувало 35 млн євро для забезпечення санітарно-гігієнічних та освітніх потреб українських дітей

Про це повідомило у Twitter посольство Німеччини в Україні.

«За співпраці з державним банком розвитку Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділило €35 млн на партнерство з UNICEF Україна, що передбачає захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну роботу системи соціального захисту в західній та центральній Україні», — поінформували у диппредставництві.

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив Укрзалізниці 63 генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії. Ще понад 300 генераторів Україна отримає у січні.