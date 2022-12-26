Механизмы для развития у ребенка уверенности в себе

Уверенность в себе — свойство личности, зависящее от воспитания. Оно помогает оценивать свои возможности в достижении желаемого, напрямую связано с самооценкой. Формирование качества начинается в детстве с контакта новорожденного с матерью. У детей 5 лет есть личная самооценка, что важно учитывать. Специалисты выделил основные правила формирования уверенности в себе у ребенка.
Малыши до 2 лет
Ребенок выстраивает личный фундамент, опираясь на отношение матери к нему. Она может давать уверенность, что рядом и мир — безопасен, как Slot City бездепозитный бонус или отталкивать, показывая, что его чувства не важны. Специалисты рекомендуют в этом возрасте:
- Не оставлять одного ребенка в момент плача.
- Удовлетворять его потребность в телесном контакте.
Дети требуют любви, внимания. для их психологического здоровья — это основные аспекты, которые важно получать в полном объеме.
Дети 2-4 лет
Дети этого возраста воспринимают себя центром происходящего. Родителям важно оградить их от ссор, разбирательств, насилия. В любой агрессивной ситуации, даже не направленной к нему, ребенок будет винить себя.
В этом возрасте важно давать малышу самостоятельно там, где он ее просит:
- Ждать, пока сам застегивает куртку.
- Возьмет и наденет варежки.
- Помоет посуду.
Позитивный отклик на такое действие – повышает уверенность в себе. Чрезмерный контроль – понижают самооценку. Основной инструмент влияния – похвала за выполненное действие (не путать с материальным поощрением).
Дети 4-6 лет
Этот период обозначен расширением социальных связей. Ребенок уже воспринимает себя, но видит образ целостно, без достоинств, недостатков. Задача родителей — хвалить, укрепляя самооценку и обосновывать претензии в случае необходимости. Крик, ярлыки, агрессия делают его неуверенным в себе.
Помощь в осознании сильных сторон
Когда родитель видит, что ребенок увлечен делом — важно обратить на это внимание, высказать поддержку, похвалить. При необходимости помочь, но только в случае просьбы. Для ребенка похвала — основа для укрепления самооценки. Она должна быть обоснованной, честной. Не хвалите за ежедневные обязанности.
Дети 6-12 лет
Самооценка в этом возрасте формируется с учетом успехов в учебе, межличностном общении, мнения учителей. Вовлеченность родителей (не гиперконтроль) поддерживают уверенность в себе.
Возьмите на заметку основные факторы:
- Интерес к учебе. Он должен быть искренним. Оказывайте ребенку поддержку дома. Говорите, что отметки – не единственный критерий успешности, ошибки допускают все.
- Не сравнивайте с другими. Сравнение уничтожает самооценку школьника. Он сам знает свои плюсы и минусы, оценивает окружающих.
- Интересуйтесь социальной жизнью.
Выстраивайте доверительные отношения с ребенком.
Что разрушает детскую самооценку
Уверенность в себе формируется длительный период, но разрушается быстро. Это может быть спровоцировано:
- Неожиданной реакцией родителей. Сегодня мама кричит за плохую оценку, завтра — игнорирует это, но недовольна пылью. Претензии меняются ежедневно, полностью уходят эмоциональные качели, отсутствие похвалы разрешит самооценку.
- Привязкой ребенка к поступкам. Важно, чтобы родители давали понимание малышу, что его любят просто за его присутствие в жизни, а не поступки.
Формирование самооценки нового человека, появившегося на свет — длительный и сложный процесс. Родители — главная опора и учителя в жизни.
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