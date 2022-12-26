Механизмы для развития у ребенка уверенности в себе

Уверенность в себе — свойство личности, зависящее от воспитания. Оно помогает оценивать свои возможности в достижении желаемого, напрямую связано с самооценкой. Формирование качества начинается в детстве с контакта новорожденного с матерью. У детей 5 лет есть личная самооценка, что важно учитывать. Специалисты выделил основные правила формирования уверенности в себе у ребенка.

Малыши до 2 лет

Ребенок выстраивает личный фундамент, опираясь на отношение матери к нему. Она может давать уверенность, что рядом и мир — безопасен, как Slot City бездепозитный бонус или отталкивать, показывая, что его чувства не важны. Специалисты рекомендуют в этом возрасте:

Не оставлять одного ребенка в момент плача. Удовлетворять его потребность в телесном контакте.

Дети требуют любви, внимания. для их психологического здоровья — это основные аспекты, которые важно получать в полном объеме.

Дети 2-4 лет

Дети этого возраста воспринимают себя центром происходящего. Родителям важно оградить их от ссор, разбирательств, насилия. В любой агрессивной ситуации, даже не направленной к нему, ребенок будет винить себя.

В этом возрасте важно давать малышу самостоятельно там, где он ее просит:

Ждать, пока сам застегивает куртку.

Возьмет и наденет варежки.

Помоет посуду.

Позитивный отклик на такое действие – повышает уверенность в себе. Чрезмерный контроль – понижают самооценку. Основной инструмент влияния – похвала за выполненное действие (не путать с материальным поощрением).

Дети 4-6 лет

Этот период обозначен расширением социальных связей. Ребенок уже воспринимает себя, но видит образ целостно, без достоинств, недостатков. Задача родителей — хвалить, укрепляя самооценку и обосновывать претензии в случае необходимости. Крик, ярлыки, агрессия делают его неуверенным в себе.

Помощь в осознании сильных сторон

Когда родитель видит, что ребенок увлечен делом — важно обратить на это внимание, высказать поддержку, похвалить. При необходимости помочь, но только в случае просьбы. Для ребенка похвала — основа для укрепления самооценки. Она должна быть обоснованной, честной. Не хвалите за ежедневные обязанности.

Дети 6-12 лет

Самооценка в этом возрасте формируется с учетом успехов в учебе, межличностном общении, мнения учителей. Вовлеченность родителей (не гиперконтроль) поддерживают уверенность в себе.

Возьмите на заметку основные факторы:

Интерес к учебе. Он должен быть искренним. Оказывайте ребенку поддержку дома. Говорите, что отметки – не единственный критерий успешности, ошибки допускают все.

Не сравнивайте с другими. Сравнение уничтожает самооценку школьника. Он сам знает свои плюсы и минусы, оценивает окружающих.

Интересуйтесь социальной жизнью.

Выстраивайте доверительные отношения с ребенком.

Что разрушает детскую самооценку

Уверенность в себе формируется длительный период, но разрушается быстро. Это может быть спровоцировано:

Неожиданной реакцией родителей. Сегодня мама кричит за плохую оценку, завтра — игнорирует это, но недовольна пылью. Претензии меняются ежедневно, полностью уходят эмоциональные качели, отсутствие похвалы разрешит самооценку. Привязкой ребенка к поступкам. Важно, чтобы родители давали понимание малышу, что его любят просто за его присутствие в жизни, а не поступки.

Формирование самооценки нового человека, появившегося на свет — длительный и сложный процесс. Родители — главная опора и учителя в жизни.