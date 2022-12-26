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Майже 50 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки

47 китайських літаків перетнули зону протиповітряної оборони Тайваню в рамках навчань китайської армії передає AFP з посиланням на Міноборони Тайваню та армію Китаю

За даними Міністерства оборони Тайваню, у числі 71 військового літака, задіяного у військових навчаннях Китаю біля Тайваню, 60 винищувачів.

Тайвань також заявляє, що 47 з цих літаків перетнули зону протиповітряної оборони острова.

Крім того, 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.

Як зазначає видання, армія Китаю заявила, що провела «ударні навчання» у відповідь на «провокації» та «змову» між США і Тайванем.

26 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

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