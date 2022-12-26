На Донецькому напрямку ворог відводить війська для перегрупування, щоб ЗСУ їх не перебили остаточно » Майже 50 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки 47 китайських літаків перетнули зону протиповітряної оборони Тайваню в рамках навчань китайської армії передає AFP з посиланням на Міноборони Тайваню та армію Китаю За даними Міністерства оборони Тайваню, у числі 71 військового літака, задіяного у військових навчаннях Китаю біля Тайваню, 60 винищувачів. Тайвань також заявляє, що 47 з цих літаків перетнули зону протиповітряної оборони острова. Крім того, 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня. Як зазначає видання, армія Китаю заявила, що провела «ударні навчання» у відповідь на «провокації» та «змову» між США і Тайванем.