Майже 50 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки

47 китайських літаків перетнули зону протиповітряної оборони Тайваню в рамках навчань китайської армії передає AFP з посиланням на Міноборони Тайваню та армію Китаю
За даними Міністерства оборони Тайваню, у числі 71 військового літака, задіяного у військових навчаннях Китаю біля Тайваню, 60 винищувачів.
Тайвань також заявляє, що 47 з цих літаків перетнули зону протиповітряної оборони острова.
Крім того, 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.
Як зазначає видання, армія Китаю заявила, що провела «ударні навчання» у відповідь на «провокації» та «змову» між США і Тайванем.
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