Догляд за кімнатними рослинами — прості поради від професіоналів

Що краще за все може прикрасити будь-який дім? Авжеж це кімнатні рослини. Іноді у сучасних людей навіть за великим бажанням купити додому кімнатні квіти виникає велика проблема у тому, що в них немає часу на догляд за ними. Але якщо все одно хочеться прикрасити та озеленити свій дім — ідеально підходять невибагливі сорти. Деякі з них навіть можуть обійтися без поливу протягом 1-2 тижнів, інші — добре ростуть у квартирі з сухим повітрям.

Топ найпростіших у догляді рослин

Обрати просту у догляді кімнатну рослину так же легко, як і ігрові автомати на гривні. Коли люди говорять про невибагливі кімнатні рослини, то першим на згадку приходить алое. Воно відноситься до групи сукулентів. Не менш важливим є і те, що сік їхнього листя володіє цілющими властивостями. Соковита м’якота їх листя може навіть допомогти вилікувати нежить. Крім того, алое володіє ранозагоювальними та протизапальними властивостями. Якщо брати до уваги не медичні особливості рослини, то також варто підкреслити, що його легко вирощувати, оскільки обприскування не потрібне. У літній період таку рослину слід поливати раз на тиждень, а у зимній — 2 рази на місяць. Його слід ставити подалі від прямих сонячних променів.

Хлорофітум є другим невибагливим фаворитом. Він виділяється наступними особливостями:

швидкі темпи росту;

здатність очищати повітря;

привабливий зовнішній вигляд.

Частіш за все його ставлять на кухні. Він потребує лише помірного поливу. Також починаючи з весни та до осені раз на місяць потрібно вносити підгодовування до ґрунту. Єдина вимога цієї рослини — гарне освітлення. В опалювальний сезон у квартирі потрібно підвищити рівень вологи за допомогою обприскування. Пересадка рослині потрібна тільки у тому разі, коли її коренева система сильно розрослася.

Третій фаворит — пеларгонія. Ця рослина має безліч переваг. Оскільки вона добре переносить літні місяці, то нею можна прикрашати навіть тераси чи балкони. Завдяки насиченому аромату свого листя вона здатна відлякувати комах. Однак, пеларгонія вимагає гарного освітлення. Також їй легше перенести нестачу вологи, аніж її надлишок. Щодо поливу можна сказати наступне:

літній період — рослина потребує поливу лише коли верхній шар її ґрунту підсох;

зимовий період — полив пеларгонії зводиться до мінімуму.

Спатіфіллум, або як його ще називають жіноче щастя, є ще одним привабливою, але невибагливою рослиною. Деякі навіть вважають, що він може допомогти знайти своє щастя та кохання. Для нього підходить розсіяне світло. Крім того, ця рослина потребує регулярного поливу. Його потрібно обприскувати, щоб кінчики листя не підсихали. У теплий період підгодовування потрібно лише раз на місяць.

Користь та адаптація нових кімнатних рослин

Важливий момент у тому, що кімнатні рослини здатні не тільки прикрасити вашу квартиру, але й:

очистити повітря;

наситити повітря киснем;

відлякування комах;

поглинути шкідливі речовини;

регулюють рівень вологи;

допомагають заснути, заспокоюючи нервову систему.

Також варто зазначити, що листя деяких рослин навіть можна використовувати у медичних цілях. Навіть найменш вибагливим сортам перші кілька місяців треба приділяти увагу, щоб допомогти їм адаптуватися. Така допомога потрібна наступним категоріям квітів: декоративності, декоративно-квітучі, бромелієві, кактуси і сукуленти, папороті, пальми, цибулинні.