Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні Британія збільшить витрати на оборону через війну РФ в Україні » В США и Канаде невиданные морозы. Из-за снегопада под Рождество миллионы остались без света, отменены сотни рейсов Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны). Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США. Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели 19 человек. Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов. Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 км — от Техаса до Квебека. «Взрывной циклон» принес сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озер. Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма. В Онтарио и Квебеке сильные морозы привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек. АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, Стадо коров попало в метель в Южной Дакоте Большая часть территории Канады — от Британской Колумбии до Ньюфаундленда — оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды. Дэн Берритт, репортер Си-би-эс так описывает ситуацию в Ванкувере: «У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее», — говорит корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, В Чикаго необычно морозно По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнения с приходом более теплой погоды. Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, В Детройте большие перебои в движении общественного транспорта Температура воздуха в штате Монтана в пятницу опускалась до -45 градусов по Цельсию. В Мичигане в пятничную ночь температура опустилась до -17 градусов по Цельсию. Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании. В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Шторм на озере Эри Тем временем в прибрежных районах — Новой Англии, Нью-Йорке и Нью- Джерси — наблюдается подтопление береговой линии. Даже находящиеся значительно южнее — штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия — получили предупреждения о значительном понижении температур. По данным сайта PowerOutage.us, без электричества остаются более миллиона жителей США. В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, В Милуоки синоптики прогнозируют похолодание до -35 градусов по Цельсию В городе Буффало (штат Нью-Йорк) выпадет до 89 см осадков. Видимость из-за снегопада в городе практически нулевая. Метеорологи призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу и отказаться от поездок на автомобиле. Среди жертв зимнего шторма — погибшие в ДТП люди. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий. АВТОР ФОТО,EPA Подпись к фото, Сделать селфи в такую погоду — непростая задача, но жителей Чикаго это не останавливает Так, в штате Огайо столкнулись сразу 50 машин, жертвами крупного ДТП стали четыре мотоциклиста. Почти 6000 авиарейсов были отменены в пятницу в США, свидетельствуют данные сайта FlightAware. Также стало известно об отмене 1200 авиарейсов в субботу. Ухудшающиеся прогнозы означают, что многие американцы не смогут осуществить свои рождественские планы. Во вторник морозная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. В пятницу, как предупреждали синоптики, шторм превратился в так называемый взрывной циклон — природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, атмосферное давление стремительно падает. Грядущее Рождество может стать самым холодным в США за последние три десятилетия, считают синоптики. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию. «Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть», — говорится в предостережении метеорологов. Метеорологи утверждают, что такая погода наблюдается в США раз в несколько десятилетий.