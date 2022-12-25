У ISW спрогнозували, як розгортатимуться бої за Бахмут

Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що швидкість просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася останніми днями, хоча ще рано оцінювати, чи досяг наступ РФ кульмінації.

У ISW зазначають, що російські військові блогери визнали, що українцям вдалося трохи уповільнити темп просування окупантів навколо Бахмута та прилеглих населених пунктів. А один з них стверджував, що українські війська відкинули найманців ПВК Вагнера на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Водночас українські джерела у соцмережах раніше стверджували, що ЗСУ повністю витіснили російські війська зі східних околиць Бахмута приблизно 21 грудня.

За оцінкою ISW, російські війська здійснили дещо менше просування в районі Бахмута в листопаді та грудні, разом узятих, порівняно з жовтнем.

В Інституті вивчення війни припустили, що російським військам буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

«Невпинний і дорогий тиск Росії на Бахмут може погіршити здатність досягати довгострокових цілей на театрі дій на Донбасі», — констатували в ISW.