Путінізм послабив російську армію так само, як і Росію в цілому, — американський експерт Фрід

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Я не можу прогнозувати, чи спробує Путін здійснити новий наступ з території Білорусі. Дехто вважає, що він зможе, дехто — що у нього не вистачить ресурсів. Я схиляюся до думки, що російські ресурси обмежені. Путінізм — це система, яка заснована на брехні та грабунку. Тотальна брехня і грабунок. І путінізм послабив російську армію так само як і Росію в цілому. Путін може спробувати нові атаки, і ми на Заході повинні бути готові продовжувати нашу підтримку України, — зазначив Фрід.

За словами експерта, Лукашенко підтримує Путіна політично, та й загалом.

«Але, Лукашенко не зовсім готовий взяти на себе зобов’язання підтримувати чужу агресивну війну. Я не можу дати вам відповідь, чи вступить Білорусь у війну на боці Росії, як і не можу сказати, що станеться, якщо вона таки спробує це зробити. Я не думаю, що білоруська армія та білоруський народ в захваті від цієї ідеї, адже білоруська демократична опозиція веде в певному сенсі таку ж боротьбу, як і український народ — боротьбу за незалежність і свободу», — підкреслив Фрід.