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Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Владімір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

Таку думку Тіммерманс висловив в інтерв’ю Nieuwsblad, передає «Європейська правда».

«Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно — смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами», – сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він нагадав, що «Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки».

«Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури (України) з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи», – вважає Тіммерманс.

«Він (президент РФ) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз’єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах», – застеріг він.

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – «це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою».

25 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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