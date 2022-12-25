Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 10, 55 поранених

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10, ще 55 осіб поранено — голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону
«На цей момент у нас 55 поранених,… 10 загиблих. Із поранених 18 перебувають у важкому стані».
Янушевич зазначив, що внаслідок обстрілу в суботу не постраждали діти.
Однак внаслідок обстрілу в п’ятницю, 23 грудня, постраждала 6-річна дитина.
«У нас було 17 поранених і 5 людей загинуло. Серед поранених є 6-річна дівчинка, за життя якої боролися наші медики, її вдалося врятувати. Але дитина залишилася без ока, у неї забрали вухо, в неї переламана нога. Ми будемо евакуювати її в Київ», — сказав голова ОВА.
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