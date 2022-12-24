Россиян, сбежавших от мобилизации, депортируют из Германии

Граждан России, сбежавших в Германию от частичной мобилизации, депортируют из страны, — сообщает Deutsche Welle.

«Поверив обещаниям Шольца о том, что Германия будет принимать уклонистов от мобилизации из России, в Германию стали приезжать люди, бегущие от мобилизации… Большинство из них прибыли по шенгенским визам третьих стран. Прибывших сначала разместили по лагерям беженцев, продержали там около трёх месяцеви теперь, даже не рассматривая дела в BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев — ред.), начинают депортировать из Германии в третьи страны согласно Дублинскому соглашению, даже в те страны, которые открыто заявили, что уклонение от участия в военных преступлениях против Украины не является для этих стран основанием для предоставления убежища», — говорится в письме, которое россияне написали в редакцию издания.

Журналисты пообщались с авторами письма и выяснили, что граждане РФ узнали о предоставления убежища бежавшим от мобилизации из СМИ (DW, «Радио Свобода», «Голос Америки»), в которых публиковались речи немецких политиков, высказывавшихся за поддержку русских уклонистов.

Так, глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: «Любой, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина, и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования». В том же духе высказывались представители МИДа ФРГ, правящей коалиции и самого канцлера.

Однако, прибыв в Германию, граждане России не получили помощи, на которую рассчитывали. Многих из них поселили во временных центрах размещения беженцев и общежитиях. «Уже тогда у меня сложилось мнение, что нас будут депортировать, а если и не депортировать, то стараться от нас избавиться», — рассказывает один из русских беженцев Александр Ермаков, прибывший в Германию из Азербайджана.

Мужчина надеется, что если его и будут высылать из Германии, то не в Азербайджан, а в Испанию, по визе которой он и прибыл в ФРГ.

«В России у меня все было хорошо, — рассказывает Ермаков. — Была семья. Квартира. Дача. Была хорошая работа, которая хорошо оплачивалась. Я думаю, я никогда в Германии не буду получать столько, сколько я получал в России. Но это все осталось там», — поделился Александр.

Как утверждают корреспонденты DW, не все россияне сообщили собственные имена из-за опасений, что их вышлют в Россию. Некоторым из них уже пришли повестки по месту работы или прописке.

«Очень хочется остаться в Германии, если вышлют в Финляндию как в страну, выдавшую мне визу, то мне, скорее всего, откажут и придется возвращаться в Россию. А там меня могут арестовать уже на паспортном контроле, или в облаву попаду у какой-нибудь станции метро или когда выйду из дома за хлебом», — сказал Михаил, получивший уже четыре повестки.

Другому россиянину Денису Супруну немецкие власти уже отказали в предоставлении политического убежища. Он сообщил, что в Германии ему предложили 2700 евро и оплатить авиабилет, если он выедет в третью страну или вернётся в Россию. В Германию он въехал через Швецию, где сейчас и находится.

Издательство направило официальный запрос в миграционную службу Германии. В ответе представитель ведомства сообщил, что «дезертиры, не желающие участвовать в путинской войне, могут просить убежища в Германии». Ходатайствовать о предоставлении убежища могут и те, кому угрожает призыв в армию, и кто отказывается от военной службы.

При этом DW подчёркивает, что каждое ходатайство о предоставлении убежища рассматривается в индивидуальном порядке и тот факт, что «люди могут просить убежища в Германии» ещё не означает, что такое убежище им будет предоставлено.