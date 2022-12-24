Британія збільшить витрати на оборону через війну РФ в Україні

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Зазначається, що міністерства фінансів і оборони Великої Британії досягли принципової згоди про збільшення витрат на оборону країни. Відповідні заходи потрібні для того, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень в оборонну сферу через високу інфляцію.

Видання підкреслює, що збільшення витрат на оборону було вимогою глави профільного міністерства Бена Воллеса, який наполягав, що в умовах війни в Україні скорочення видатків не є прийнятним.

Очікується, що про зміни до бюджету навесні 2023 року оголосить британський міністр фінансів Джеремі Гант. До того часу в уряді будуть обговорювати конкретні деталі збільшення видатків на оборону.

За оцінками аналітиків, бюджет Міноборони на 2024-2025 роки має збільшитися як мінімум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) – з £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) щорічно.

Інфляція в країні становить 10,7% порівняно з минулим роком, що є найвищим показником за останні 40 років.