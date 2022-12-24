Артилерія ЗСУ вдарила по 2 пунктах управління, 2 складах РФ і 11 районах зосередження окупантів Захистники Києва готуються захищати північний кордон, — Міноборони » Болгария начала операцию по передаче военной помощи в Украину В пятницу, 23 декабря, стартовала логистическая операция по отправке военной и военно-технической помощи в Украину, сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии. «С сегодняшнего дня будет осуществляться логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным Собранием помощь будет направлена в Украину», — заявила заместитель министра обороны Екатерина Граматикова. В свою очередь начальник обороны страны адмирал Эмиль Эфтимов отметил, что ход переговоров или оказания военной помощи должен оставаться конфиденциальным. «Узнали выводы о ходе боевых действий в Украине – не только на основе примененной тактики и техники, но и системы материально-технического обеспечения, состояния и возможностей ОПК как в нашей стране, так и у союзников по НАТО и ЕС. На этой основе мы предложили определенный набор вооружения и техники», – рассказал он.