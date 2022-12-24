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Болгария начала операцию по передаче военной помощи в Украину

Болгария начала операцию по передаче военной помощи в Украину

В пятницу, 23 декабря, стартовала логистическая операция по отправке военной и военно-технической помощи в Украину, сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

«С сегодняшнего дня будет осуществляться логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным Собранием помощь будет направлена в Украину», — заявила заместитель министра обороны Екатерина Граматикова.

В свою очередь начальник обороны страны адмирал Эмиль Эфтимов отметил, что ход переговоров или оказания военной помощи должен оставаться конфиденциальным.

«Узнали выводы о ходе боевых действий в Украине – не только на основе примененной тактики и техники, но и системы материально-технического обеспечения, состояния и возможностей ОПК как в нашей стране, так и у союзников по НАТО и ЕС. На этой основе мы предложили определенный набор вооружения и техники», – рассказал он.

24 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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