Байден заявил о признаках восстановления американской экономики

Белый дом в пятницу опубликовал заявление президента США о восстановлении и сохранении устойчивости американской экономики.

«Рождество наступает, цены на газ падают, а цены в продуктовых магазинах демонстрируют самый низкий рост за год», — говорится в заявлении президента.

Действительно, согласно последним данным Министерства торговли США, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,1%, хотя прогнозы многих экономистов были выше.

Снижение расходов в прошлом месяце отразило смещение потребительского спроса с товаров на услуги. Кроме того, на снижение расходов оказало влияние замедление роста цен на ряд товаров.

Рост потребительских расходов способствовал экономическому росту и увеличению ВВП (валовому внутреннему продукту).

Экономика выросла на 3,2% в годовом исчислении. Рост в четвертом квартале сохранится на уровне 2,7%.

Рост потребительских расходов обусловлен значительным ростом заработной платы, а также сбережениям, накопленным в течение первого года после пандемии COVID-19.

«Количество заявок на пособие по безработице остается низким, а оценки экономического роста пересмотрены в сторону повышения — это “победная полоса” для большинства американских семей, компаний и фермеров», — подчеркнул Джо Байден в своем заявлении.

Инфляция снизилась, однако не настолько, чтобы помешать Федеральной резервной системе повысить процентные ставки до более высоких уровней в следующем году.

Банк Федерального резерва США пытается замедлить спрос на все, от жилья до рабочей силы, чтобы вернуть инфляцию к своему целевому уровню в 2%.

На прошлой неделе ФРС повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов до диапазона 4,25–4,50%. Это самый высокий показатель с конца 2007 года.

Есть опасение, что более высокая стоимость заимствований, быстро истощающиеся сбережения и уменьшающееся благосостояние домохозяйств — могут задушить рост потребительских расходов и привести экономику к рецессии в следующем году.

Тем не менее, так называемый базовый индекс цен вырос только на 4,7% в годовом исчислении. ФРС отслеживает индексы цен для формирования денежно-кредитной политики. Другие показатели инфляции также показали признаки замедления.

Годовые инфляционные ожидания потребителей также снизились и в декабре, укрепив уверенность о том, что ценовое давление достигло своего пика несколько месяцев назад.

«Я с оптимизмом смотрю в предстоящий год», — подчеркнул Джо Байден в своем заявлении.