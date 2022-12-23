ЗМІ дізналися, як Зеленський добирався до Вашингтона

Про це поінформували у The Guardian.

Перша від 24 лютого закордонна поїздка Володимира Зеленського розпочалася з секретного потягу до Польщі, який прямував до країни у вівторок 20 грудня.

Наступного ранку президента помітили в Перемишлі на залізничному вокзалі разом із послом США в Україні Бріджит Брінк, яка супроводжувала його. Про це журналісти The Guardian пишуть із посиланням на кадри приватного мовника TVN.

Візит Зеленського планувався кілька днів і був організований таємно через занепокоєння щодо його безпеки.

У Польщі Зеленський сів на борт урядового літака США, який 21 грудня приземлився на базі Ендрюс у Меріленді поблизу Вашингтона.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив журналістам, що «не існувало «математичної формули» для правильного дня поїздки Зеленського», однак він додав: «це стане важливою ін’єкцією імпульсу та підтримки США й союзників взимку».

«Адміністрація тісно консультувалася із Зеленським щодо «параметрів безпеки», щоб він міг покинути Україну, коротко відвідати США та повернутися», — сказав чиновник на умовах анонімності.