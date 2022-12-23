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За добу Росія втратила на війні в Україні 550 загарбників, 5 дронів і два танки

техніка окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на українських землях 100,9 тис. окупантів, 3005 танків, 5986 бронемашин і 1698 безпілотників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого по 23 грудня Росія втратила:

  • особового складу – близько 100 950 (+550) осіб,
  • танків – 3005 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 5986 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1984 (+6) од,
  • РСЗВ – 414 (+1) од,
  • засоби ППО – 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),
  • крилаті ракети – 653 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 178 (+0).

22 грудня стало відомо, що українські захисники знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера.

23 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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