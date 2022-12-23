За добу Росія втратила на війні в Україні 550 загарбників, 5 дронів і два танки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого по 23 грудня Росія втратила:
- особового складу – близько 100 950 (+550) осіб,
- танків – 3005 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 5986 (+5) од,
- артилерійських систем – 1984 (+6) од,
- РСЗВ – 414 (+1) од,
- засоби ППО – 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),
- крилаті ракети – 653 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,
- спеціальна техніка – 178 (+0).
22 грудня стало відомо, що українські захисники знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера.
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