Маленьке зло Свадебные пакеты «All inclusive» в Грузии » Внаслідок війни РФ в Україні загинуло 450 дітей та 867 отримали поранення Від 24 лютого до 23 грудня внаслідок воєнних дій рашистів в нашій країні загинуло 450 неповнолітніх українців та ще 867 отримали поранення різного ступеня тяжкості Про це інформує Офіс генерального прокурора. «Більше ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ», — пише пресслужба. Станом на ранок 23 грудня кількість дітей-жертв становить 450, та поранених — 867. Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже бойові дії тривають, а інформація щодо тимчасово окупованих та звільнених територій продовжує надходити. Найбільше постраждало дітей на Донеччині — 428, Харківщині — 267, Київщині — 117, Миколаївщині — 80, а також Запорізькій області — 80, Херсонській — 74, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40. За останню добу 22 грудня внаслідок обстрілу ворогом села Магдалинівка Запорізької області поранення отримали двоє хлопчиків — трьох та 15 років. Крім того, травмовано 8-річну дівчинку в місті Марганець Дніпропетровської області. «Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю», — додають у прокуратору.