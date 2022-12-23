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Внаслідок війни РФ в Україні загинуло 450 дітей та 867 отримали поранення

школярі, діти
Від 24 лютого до 23 грудня внаслідок воєнних дій рашистів в нашій країні загинуло 450 неповнолітніх українців та ще 867 отримали поранення різного ступеня тяжкості

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«Більше ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ», — пише пресслужба.

Станом на ранок 23 грудня кількість дітей-жертв становить 450, та поранених — 867.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже бойові дії тривають, а інформація щодо тимчасово окупованих та звільнених територій продовжує надходити.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині — 428, Харківщині — 267, Київщині — 117, Миколаївщині — 80, а також Запорізькій області — 80, Херсонській — 74, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.

За останню добу 22 грудня внаслідок обстрілу ворогом села Магдалинівка Запорізької області поранення отримали двоє хлопчиків — трьох та 15 років.

Крім того, травмовано 8-річну дівчинку в місті Марганець Дніпропетровської області.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю», — додають у прокуратору.

23 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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