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У Чехії завершила підготовку перша група українських військових у межах місії ЄС

На полігоні Лібава в Чехії завершила підготовку перша група українських військовослужбовців у межах місії Європейського Союзу EUMAM.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на iDNES.

Як повідомив командувач сухопутних військ чеської армії Роман Нахончик, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.

Програма навчання також передбачала передачу досвіду з планування атаки, оборони або пересування. Нахончик також зазначив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.

23 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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