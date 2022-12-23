У Чехії завершила підготовку перша група українських військових у межах місії ЄС

На полігоні Лібава в Чехії завершила підготовку перша група українських військовослужбовців у межах місії Європейського Союзу EUMAM.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на iDNES.
Як повідомив командувач сухопутних військ чеської армії Роман Нахончик, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.
Програма навчання також передбачала передачу досвіду з планування атаки, оборони або пересування. Нахончик також зазначив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.
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