NYT опубликовала новое расследование убийств в Буче и идентифицировала два десятка российских десантников, звонивших с телефонов убитых Без нових обстрілів з боку РФ Україна стабілізує енергосистему до літа » У Чехії завершила підготовку перша група українських військових у межах місії ЄС На полігоні Лібава в Чехії завершила підготовку перша група українських військовослужбовців у межах місії Європейського Союзу EUMAM. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на iDNES. Як повідомив командувач сухопутних військ чеської армії Роман Нахончик, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти. Програма навчання також передбачала передачу досвіду з планування атаки, оборони або пересування. Нахончик також зазначив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.